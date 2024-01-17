وكيل «صحة الغربية» يتفقد قسمي الطوارئ والاستقبال بمستشفى المحلة العام

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أقسام الطوارئ والاستقبال الجديدة والكلى الصناعية والحروق بمستشفى المحلة العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبي، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنّ أقسام الطوارئ والاستقبال الجديدة بمستشفى المحلة العام، تتضمن تجهيز غرفة فرز حالات الطوارئ بسعة 5 أسّرة، وغرفة جبس وغرفة غرز بسعة 4 أسّرة وغرفة ملاحظة بسعة 6 أسّرة واستقبال باطنة بسعة 8 أسّرة، واستقبال أطفال بسعة 4 أسّرة، وكذا غرفة إنعاش قلبي رئوي بسعة سريرين، وغرفة استقبال طوارئ أنف وأذن، وغرف للحقن وغسيل معدة وغرفة ملاحظة أطفال.

آليات تطوير الخدمات الطبية

وأشار إلى وضع خطة العمل والتعامل مع الأزمات والكوارث لاستقبال الحالات المرضية، وأيضًا آليات تطوير ورفع كفاءة بعض الخدمات الطبية بالمستشفى، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات المؤثرة على سير العمل.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى حميات المحلة لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، إذ زار أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات وكل أقسام المستشفى، واطمئن على تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى.