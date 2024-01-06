وكيل «صحة الغربية» يتفقد فرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس في عيد الميلاد

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة، واطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال الفرق المنتشرة بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة التي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

رفع درجة الاستعداد

وأكّد «بلبل» رفع درجة الاستعدادات وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة، التي تعمل على مدار الساعة، خلال أيام عيد الميلاد المجيد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه جرى وضع خطة كاملة لاستعدادات المستشفيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، استعدادًا للطوارئ خلال فترات الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ومنها انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية.

رفع الطوارئ

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه هناك تعليمات مشددة بتواجد مديري المستشفيات أو من ينوب عنه بالمستشفى على مدار الساعة، ومضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ، والتأكيد على وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة الأشعة والمعمل، كما جرى وضع خطة لاستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طارئ، والتأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة، وتأمين توافر أكياس الدم ومشتقاتها، بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.