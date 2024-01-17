محافظ القليوبية يسلم أجهزة كهربائية لـ50 عروسة من الأولى بالرعاية

سلّم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات لـ50 عروسة، مُقدمة من البنك الزراعي المصري وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة، التي اشتملت على «ثلاجة وغسالة وبوتاجاز» لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها، بحضور مصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني للمدارس وولاء صلاح الدين مسؤول التواصل الاجتماعي والمبادرات بالقليوبية.

المساهمة فى رفع العبء عن أبناء القليوبية

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، مُشيراً إلى أنّ هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فء رفع العبء عن أبناء المحافظة، فء إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيداً بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة.

توفير متطلبات متحدي الإعاقة

ووجه محافظ القليوبية، الشكر للبنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، وكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيراً إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، أنّ البنك يدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية، بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحًا أنه يستهدف من خلال قوافل الخير، مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد الشابوري رئيس قطاع شرق الدلتا للبنك الزراعي المصري، وطه عبد العزيز رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري، وعماد سالمان مدير عام الدعم بالبنك، وأشرف حسن سالم دبور مدير مكتب رئيس القطاع، وحازم إسماعيل رئيس نقابة البنك الزراعي، وأحمد عبد العال عضو النقابة بالبنك الزراعي.