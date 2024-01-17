الشروط الواجب توافرها في معلم الفصل.. مطلوب 11 ألف مدرس في 27 محافظة

كلمة «مدرس الفصل» تثير تساؤلات الكثيرين عن طبيعة عمل المعلم، وهل تختلف عن المدرس العادي أم لا؟ على اعتبار أنَّه عمود الأساس في وظيفة الـ30 ألف معلم، ونرصد لكم في السطور التالية ما معني كلمة «مدرس فصل».

ماذا يعني تخصص معلم الفصل؟

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، فإنّ معلم الفصل يكون على دراية بتدريس كل المناهج الخاصة بالصفوف الابتدائية الأولى، ورياض الأطفال، إذ يتأسس على ذلك خلال فترة دراسته الجامعية، فيصبح مؤهلا للتعامل مع الطلاب في سن الطفولة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر لـ«الوطن»، إنَّ معلم الفصل يستطيع شرح مناهج بسيطة، مثل: اللغة العربية والحساب والتربية الدينية، وغير ذلك، دون أن يكون متخصصا في مادة معينة.

شروط التقدم لوظيفة معلم فصل

ووفقاً للوزارة فإن معلم الفصل يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، وهي كالتالي:

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد مبلغ مقداره 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع.

يُشار إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حددت المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 11 ألفا و114 معلم مساعد، لفصول الصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»، وذلك على مستوى 27 محافظة.