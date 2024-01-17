محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بمباني العاصمة الإدارية في الخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمباني العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تنفيذ أعمال اللاند سكيب

ووجّه المحافظ بالبدء في تنفيذ أعمال اللاند سكيب بمحيط المدينة الرياضية، وتعديل المدخل المؤدي لمبنى مديرية التربية والتعليم، والتنسيق لتوفير الأثاث اللازم للمبنى، واستكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء للمباني الحكومية والإنارة العامة بالعاصمة.

جدير بالذكر، أن العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد هي أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوي محافظات مصر، حيث تم إنشاؤها على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة والتي تعد أكبر مجمع حكومي يضم مديريات تابعة للوزارات المختلفة، بعد تطبيق خطة نقلها من مقارها القديمة، كما تضمنت العاصمة بنوك إلي جانب مبنى متميز لهيئة البريد المصري، إضافة إلى تنفيذ مجمع كبير لجميع الهيئات التابعة لوزارة العدل، وكذلك مقر جديدة للمجلس القومي للمرأة ومصلحة الضرائب وديوان عام المحافظة وغيرها، كما أن العاصمة الإدارية بالوادي الجديد تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية وتعتمد على التحول الرقمي في خدماتها، وننتظر افتتاحها حاليًا فور الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية.