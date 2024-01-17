خالد الجندي يوضح سبب تسمية الأسماك في القرآن بـ«الحيتان»

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامية، إن أصحاب السبت هم أهالي قرية من قرى بني إسرائيل، لافتا إلى أن القرية مكانها تحديدا الآن مختلف عليه لكن المتفق عليه أنها كانت قرية تطل على البحر ويعيش سكانها على صيد السمك.

سبب تسمية الأسماك بـ«الحيتان»

وأضاف «الجندي» خلال حديثه عبر برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، أن السمك كان يطلق عليه اسم «الحيتان» وهو اسم متعارف عليه لدى أغلبية المدن الساحلية، لافتا إلى أن أهالي رشيد في مصر لازالوا يطلقون اسم حيتان على الأسماك.

سورة الكهف

وأشار إلى الآية بسورة الكهف، فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، والتي كان يقصد بها أنهم نسوا سمكتهم.