تردد قناة مكسبي سبورت على النايل سات.. «اضبطها الآن»

عشاق الساحرة المستديرة ومتابعو كرة القدم حول العالم، يبحثون عن تردد قناة مكسبي سبورت على النايل سات، الناقلة لبطولة كاس أمم آسيا، التي تعد من أشهر القنوات التي تبث البطولة، لما تمتلكه من حقوق بث والعرض مجاني بدون رسوم اشتراك، وذلك لمتابعة جميع مباريات كأس آسيا الحصرية بجودة عالية.

تتمتع قناة مكسبي سبورت على النايل سات، بقاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك لأنها تتميز بالبث المجاني وتغطية شاملة للعديد من البطولات العربية والعالمية الحصرية التي قد تكون مشفرة، على مدار الـ24 ساعة دون انقطاع، ومن أبرز البطولات التي تقوم بعرضها حاليًا، بطولة كأس أمم آسيا.

تردد قناة مكسبي الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

التردد: 11595

تردد قناة Mksaby HD المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 4/3

طريقة تنزيل قناة مكسبي سبورت على النايل سات

وتأتي طريقة ضبط تردد قناة مكسبي سبورت على النايل سات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- فتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد.

- اختيار خيار البحث عن القنوات اليدوي.

- ادخال التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب.

- البحث عن القناة والانتظار حتى يتم العثور عليها.

- الضغط علي حفظ الإعدادات.