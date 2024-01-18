شبورة كثيفة على الطرق الرئيسية في السويس

تشهد محافظة السويس اليوم الخميس 18 يناير 2024، انخفاضًا في درجات الحرارة، مع شعور بالبرودة الشديدة وتكون الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة، على الطرق المؤدية من وإلى المحافظة بحسب توقعات الشبكة الوطنية للطوارئ.

تكون شبورة مائية

تشهد العديد من الطرق تكون الشبور المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا، حيث تتواجد الشبور المائية في طقس اليوم الخميس وتتكون خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلي محافظات القناة، وهي السويس والإسماعيلية وبورسعيد وبعض الطرق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية، وحسب الشبكة الوطنية للطوارئ، من المتوقع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات من الشبورة

وحذرت الإدارة العامة للمرور من القيادة بسرعة مناسبة لكثافة تواجد الشبورة، وإضاءة كشافات الشبورة وتجنب الوقوف في نهر الطريق وفتح زجاج السيارات بما يمنع تكون بخار الماء على الزجاج.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً

كذلك تشهد 15 منطقة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 10 درجات مئوية خلال الليل، في طقس الخميس 18 يناير 2024، وتضرب البرودة الشديدة معظم الانحاء خلال الليل والصباح الباكر.

استعدادات محافظة السويس

تواصل محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة اثار التقلبات الجوية، بتكثيف الإضاءة الطرق الصحراوية، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، والتشديد علي استمرار تطهير بيارات تصريف مياه الامطار وخطوط وبيارات الصرف الصحي.