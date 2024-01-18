لقضاء إجازة نصف العام 2024.. أفضل مكان للسفر في مصر استقبل 8.7 مليون زائر

تزامنا مع إجازة نصف السنة تسعى الأسر الراغبة في قضاء وقت ممتع للوصول إلى أفضل أماكن للسفر في مصر، ومدينة الغردقة جرى اختيارها من أفضل أماكن السفر في العالم حسب موقع «تريب أدفايزر».

الغردقة أفضل مكان لقضاء إجازة نصف العام

وأشار سعيد عتيق الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن الغردقة من أفضل المدن السياحية لقضاء إجازة نصف السنة، وتعد من أفضل الأماكن للسفر في العالم، حيث اختارها موقع «تريب أدفايزر» العالمي من أفضل المدن للسفر حول العالم في عام 2024، كما وقع اختيار نيويورك تايمز العالمية عليها من ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر من بين 52 مكانا حول العالم.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الغردقة تضم مقومات سياحية وطبيعة وشواطئ خلابة وطقسا معتدلا طوال العام وأماكن الفسح والخروجات والمزارات السياحية.

الغردقة تستقبل نحو 9 ملايين سائح

وأشار العتيق إلى استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب مع مطلع العام الجاري وتسعى الفنادق لاستقبال ملايين السياح على مدار العام الجاري لكسر رقم العام السابق حيث استقبل مطار الغردقة 8,7 مليون راكب خلال العام الماضي 2023 طبقا لبيان وزارة الطيران المدني.