«الإسكان»: تخصيص قطع أراضٍ بديلة لـ400 أسرة من أهالي جزيرة الوراق

أعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص قطع أراضٍ سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق، وذلك في إطار جهودها لتطوير الجزيرة وتوفير سكن ملائم لأهالي المنطقة، إذ شمل الإعلان تخصيص 400 قطعة أرض سكنية بديلة بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك للمواطنين الذين اختاروا الحصول على قطع أراضٍ سكنية.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، أنَّ أعمال الاقتراع العلني تمت بحضور المستفيدين الذين اختاروا بأنفسهم أوراق الاقتراع المدون بها بيانات قطع الأراضي السكنية.

وأضاف «شوقي» أنَّ هذا التنوع في البدائل المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما بين قطع الأراضي السكنية البديلة، والوحدات السكنية البديلة بالمدن الجديدة والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يأتي للعمل على تلبية مختلف رغبات أهالي جزيرة الوراق.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المجتمع العمراني الجديد «جزيرة الوراق» هو إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052.