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«الإسكان» تعلن طرح أراض صناعية في مدينة الشروق فبراير المقبل

كتب:

أيمن حمزة
08:44 ص | الجمعة 12 يناير 2024
الإسكان نطرح اراضي صناعيه للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق

الإسكان نطرح اراضي صناعيه للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  طرح 5 أراض ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين 334 مترًا مربعًا، إلى 358 مترًا مربعًا، بمنطقة جنوب الورش العسكرية، ومنطقة الورش والمخازن بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، بالشروط الآتية:

1 - تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز مقابل 399 جنيهًا.

طرح أراضٍ صناعية بمدينة الشروق

2 - تعقد جلسة المزاد في الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الثلاثاء 6 فبراير المقبل.

3 - سداد تأمين دخول المزاد بـ200 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يستكمل سداد نسبة 25 + 1 مصاريف إدارية + 0.5 لصالح مجلس الأمناء، من القيمة الإجمالية الراسي بها المزاد، فور رسو المزاد، ثم سداد الباقي بنظم تقسيط ميسرة.

قانون تنظيم التعاقدات

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّه يُمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.