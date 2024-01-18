وزير الإسكان يتفقد رافع الصرف الصحي الرئيسي في الشروق بعد تطويره

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رافع الصرف الصحي الرئيسي بمدينة الشروق، والذي تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته لاستيعاب التصرفات الزائدة، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات رافع الصرف الصحي الرئيسي بمدينة الشروق، والذي ينقل مياه الصرف الصحي إلى محطتي المعالجة عن طريق خطي طرد قطر 800 مم و1200 مم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير التى تمت بالرافع، موجّها بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دوري، للحفاظ على كفاءة تشغيل الرافع، وإطالة عمر المحطات.

وأوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّ أعمال تطوير ورفع كفاءة رافع الصرف الصحي الرئيسي في المدينة، شملت زيادة عدد الطلمبات من 2 إلى 5 لزيادة قدرة الرافع إلى 60 ألف م3 يوميا، بدلا من 36 ألف م3 يوميا، كما تمت إضافة طلمبتي نزح طوارئ، ومحولين بقدرة 3 ميجا للواحد، ومولد بقدرة 1 ميجا، وتم ربطهم آليا بغرفة تحكم على أعلى مستوى، إلى جانب تفعيل أنظمة إنذار لأخطار الحريق.