«عمال مصر» يكشف موعد زيادة المرتب الجديدة.. خلال أيام

ينتظر العمال والموظفون في الدولة صرف مرتبات شهر يناير، وموعد زيادة المرتب الجديدة، بعد إعلان وزارة المالية صرف المرتبات لشهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، والتي تشمل الحد الأدنى للأجور، ويتساءل عديد من المواطنين والموظفين عن موعد زيادة المرتب الجديدة.

موعد زيادة المرتب الجديدة

وقال مجدي البدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ«الوطن»، عن موعد زيادة المرتب الجديدة، إنّ المرتبات المقرر صرفها للعمال في القطاع الخاص، تشمل الزيادة الجديدة وهي الحد الأدنى للأجور ليصبح من 3000 إلى 3500 جنيه، أي بزيادة 500 جنيه للعاملين في القطاع الخاص بالدولة، ليكون موعد صرف زيادة المرتب الجديدة مع مرتبات شهر يناير الجاري، المنتظر صرفه خلال الأيام المقبلة دون استثناءات.

ولفت البدوي إلى أنّ وزارة المالية أعلنت بالفعل موعد زيادة المرتبات، إذ أوضحت أنّ مرتبات شهر يناير 2024 سوف تصرف ابتداء من الأحد 21 يناير حتى 24 ينارير الجاري، على أن يتم استكمالها في 28 من نفس الشهر، بسبب إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25، مؤكدا أنّ المرتبات تتضمن الزيادة الجديدة في المرتبات.

زيادة المرتبات الجديدة 2024

وعن موعد زيادة المرتب الجديدة في عام 2024، أكد نائب رئيس عمال مصر، أنّ العاملين في القطاع الخاص بالدولة بانتظار زيادة جديدة في المعاشات والمرتبات ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في يوليو المقبل.