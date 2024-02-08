أسعار لاب توب استيراد الخارج.. إليك نصائح ثمينة حتى لا تقع في الفخ

تختلف أسعار لاب توب استيراد الخارج بحسب عوامل عدة، أبرزها العلامة التجارية والموديل والإمكانات، وتتراوح الأسعار بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وعادةً ما تكون المستوردة من الخارج في حالة جيدة لأنّها في غالب الأحيان يكون قد تم استخدامها لمدة قصيرة من الزمن، وتكون أسعارها منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار الحواسيب الجديدة.

أسعار لاب توب استيراد الخارج

يمكن تقسيم أسعار لاب توب استيراد الخارج إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي:

الفئة الاقتصادية

تتراوح أسعار هذه الفئة بين 5 آلاف و15 ألف جنيه، وتشمل الحواسيب ذات الإمكانيات البسيطة، مثل المعالجات الضعيفة والذاكرة العشوائية المحدودة والسعة التخزينية الصغيرة.

الفئة المتوسطة

تتراوح أسعار هذه الفئة بين 15 ألف و30 ألف جنيه، وتشمل الحواسيب المحمولة ذات الإمكانيات المتوسطة، مثل المعالجات المتوسطة نوعًا ما من حيث الأداء، والذاكرة العشوائية المتوسطة، والسعة التخزينية المعقولة.

الفئة العليا

وتتراوح أسعار هذه الفئة بين 30 ألف و50 ألف جنيه، وتشمل الحواسيب ذات الإمكانيات العالية، مثل المعالجات القوية والذاكرة العشوائية الكبيرة والسعة التخزينية الكبيرة كذلك.

وإليك نماذج للأسعار، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية:

- مجموعة حواسيب من أبل MacBook Pro إنتاج حديث استيراد، وحالات ممتازة، يبلغ سعر الواحد منها 12 ألف جنيه.

- لاب توب laptop hp probook 640 4g 14inch like new استيراد الخراج، استخدام خفيف جدا، يبلغ سعره 7500 جنيه.

- لاب توب dell core i7 3th الجيل الثالث، بمساحة عشوائية ram 8g، قابلة للزيادة، وهارد ssd 120 جديد بالإضافة إلى هارد أساسي: يبلغ سعره 6500 جنيه.

نصائح عند شراء لاب توب استيراد الخارج

قبل شراء حاسوب محمول مستورد من الخارج، يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة، مثل:

- التأكد من حالة اللاب توب، إذ يجب التأكد من أنّ الحاسوب في حالة جيدة، وأن جميع المكونات تعمل بشكل سليم.

- التحقق من تاريخ التصنيع، فيجب كذلك التأكد من أنّ الجهاز تم تصنيعه حديثًا؛ لتجنب شراء حاسوب قديم ربما يكون قد فقد بعض إمكاناته.

- التأكد من الضمان إذ يجب التأكد كذلك من أن اللاب توب مزود بضمان، في حالة حدوث أي عيب في المكونات.

- التأكد من توفر قطع الغيار الخاصة بالموديل الذي تنوي شراءه.

مزايا شراء حاسوب استيراد الخارج

لا شك أنّ هناك العديد من المزايا التي تتوفر لصاحبها عند شراء حاسوب محمول مستورد من الخارج، وأهمها انخفاض سعر الجهاز مقارنة بالجديد، إذ تعد أسعار لاب توب استيراد الخارج منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار اللاب توب الجديدة.

إمكانية الحصول على إمكانات عالية، مثل المعالجات القوية والذاكرة العشوائية الكبيرة والسعة التخزينية الكبيرة، مقابل السعر المعقول، إضافة إلى تنوع الموديلات، فهناك العديد من موديلات الحواسيب المستوردة من الخارج، وهو الأمر الذي يسمح للعميل باختيار الموديل الذي يناسب احتياجاته.

عيوب شراء لاب توب استيراد الخارج

أما وقد أوضحنا أن هناك عددا من الميزات التي تتوفر من شراء حاسوب مستورد من الخارح، ولكن الأمر كذلك لا يخلو من العيوب.

- عدم وجود ضمان فقد لا يكون اللاب توب مزودًا بضمان، وذلك في حالة حدوث أي عيب في المكونات.

- عدم توفر قطع الغيار، وذلك أنه قد لا تتوفر قطع الغيار الخاصة ببعض أجهزة لاب توب استيراد الخارج؛ نظرًا لموديلاتها المتعددة والمختلفة.

- قد لا تكون حالة الحاسوب غير جيدة أو ليس هناك تأكد من جودتها، خاصة أن المشتري عادة لا يكون متأكدًا من تاريخ التصنيع وكمية الاستخدام للجهاز.

وفي ختام موضوعنا نوضح أن أسعار لاب توب استيراد الخارج بشكل عام، في مصر منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار الحواسيب الجديدة، بسبب انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى أنّ الجهاز المستعمل عادةً ما يكون في حالة جيدة، وقد تم استخدامه لمدة قصيرة من الزمن، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة عند شراء لاب توب استيراد الخارج، مثل التأكد من حالته وتاريخ التصنيع والضمان.