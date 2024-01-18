«تعليم السويس»: 14 ألف طالب بالشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة الإنجليزية اليوم

استقبلت لجان مدارس محافظة السويس، التابعة للإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب السويس والجناين، طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، بواقع 86 لجنة فرعية، و737 لجنة عامة، و18 لجنة خاصة، بعدد 14 ألفا و790 طالب وطالبة، وبمشاركة 2044 ملاحظا.

الامتحانات تنتهي 27 يناير الجاري

ومن المقرر حسب جدول امتحانات الشهاة الإعدادية، الصادر من مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، أن تستمر الامتحانات حتى يوم 24 يناير الجاري، وسط تشديدات من ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتهيئة الأجواء للطلاب، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

6 محظورات على الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس

وكانت مديرية التربية والتعليم بالسويس، قد أصدرت بيانا يحمل 6 محظورات على الطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعداية منها: «عدم حيازة التليفون المحمول داخل اللجنة، وحتى لو مغلقا، أو الساعات الذكية أو ساعات البلوتوث، والحضور في المواعيد المقررة لبدء الامتحان، وعدم اصطحاب الكتاب المدرسي، وكذلك عدم نشر أي أوراق أو إجابات تتعلق بالامتحانات على شبكة التواصل الاجتماعي».