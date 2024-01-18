انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن بشرم الشيخ غدا

أكد عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن من داخل مضمار مدينة شرم الشيخ غدا، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، بمشاركة 1380 متسابقا يُمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، احتفالا بمرور 4 سنوات على افتتاح مضمار هجن شرم الشيخ.

الدورة الرابعة لسباقات الهجن

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم استقبال الهجن والهجانة المشاركة بالسباق منذ يومين، حيث تم تجهيز كل الأدوات اللازمة لهم، وعرض الهجن المشارك بالسباق فور وصوله على الأطباء البيطريين؛ لتوقيع الكشف عليه وإثبات خلوه من المنشطات.

حضور السباق

وأشار إلى أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة البدء للسباق في الصباح الباكر حتى يبدأ أولى الأشواط بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود السولية مستشار المحافظ.