وكيل «زراعة جنوب سيناء»: البرنامج التدريبي لإنتاج «الكمبوست» يسهم في رفع الإنتاج

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بدء تنفيذ البرنامج التنفيذي لإنتاج «الكمبوست» في المحافظة، الذي ينطلق تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو.

أهداف البرنامج التدريبي العملي لإنتاج الكمبوست

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن البرنامج التدريبي العملي لإنتاج الكمبوست عقد بإحدى المزارع بطريق وادي ميعر، ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي وزيادة الإنتاجية، وبالتالي مساهمته فى تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الإقليميه للمزارعين على أرض سيناء.

حضور البرنامج التدريبي

شارك الحضور لليوم الأول الدكتور آحمد الحاوي المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء والمهندس سامي العقبي وكيل المديرية والدكتورة نهى الحسيني مديرة إدارة التدريب بالمديرية.

فعاليات التدريب

ومن خلال بدء البرنامج التدريبي الذي عقد عن المخلفات الزراعية بإحدى المزارع بوادي ميعر، شرح الدكتور الحاوي، موضحا موضوع البرنامج وأهميته للمزارعين، وللمحافظة ككل علاوة على التاثير الإيجابي نحو البيئة، كما حرص على التواجد بين المتدربين من الميسرين لتشجيعهم، موجها الشكر لفريق العمل بمركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، من آجل تحقيق النجاح لتجربة المدارس الحقلية على أرض الفيروز.