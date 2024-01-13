محافظ جنوب سيناء يشدد على الانتهاء من تنفيذ مضماري الهجن في نويبع والطور

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرصه على حضور سباق الهجن في دورته الرابعة التي ستنطلق 20 يناير الجاري، بمناسبة مرور 4 سنوات على افتتاح مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، مشددا على تقديم الدعم الكامل لها كونها رياضة هامة لدى قبائل سيناء، مع العمل على تحويلها إلى مشروع استثماري يخصص دخله لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة، كما شدد على الانتهاء من إنشاء مضماري هجن نويبع وطور سيناء.

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الاتحاد المصري للهجن

جاء هذا خلال لقائه عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والشيخ إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، اليوم في مكتبه بالقاهرة، وذلك بشأن التنسيق وبحث استعدادات انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي ستنطلق من مدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري بمشاركة 1380 متسابقا يمثلون 25 قبيلة من 12 محافظة مصرية.

تصنيف مضمار الهجن بشرم الشيخ

يذكر أن مضمار هجن شرم الشيخ يعد من أكبر مضامير الهجن، وحصل على ترتيبات على مستويات مختلفة، منها الأول في المساحة على مستوى الجمهورية وأفضل مضمار للسباقات الهجن في أفريقيا، ومن أفضل 5 مضامير للهجن على مستوى العالم.