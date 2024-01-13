«تعليم جنوب سيناء:»: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم

تفقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 بمدارس مدينة طور سيناء، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

امتحانات الصف الأول الثانوي بدون شكاوى

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الامتحانات بدأت صباح اليوم للصف الأول الثانوي بمادة اللغة العربية، وكان الامتحان إلكترونيا ولم يسجل أي شكاوى من الدخول على المنصة للطلاب، وذلك خلال زيارته لمدرسة الزهور الثانوية بنات ومدرسة الأمل الرسمية للغات.

وخلال الزيارة اطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال الامتحان بشكل منتظم وآمن ووجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء في اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان وأهمها عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، كما وجه بالبدء في أعمال تقدير الدرجات أولاً بأول.

كما تفقد مدرسة الزهور الإعدادية ومدرسة الزهور الابتدائية ومدرسة الشهيد عصام عبد الكريم زينة الابتدائية، وتابع امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفترة الأولى، وأيضًا امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الفترة الأولى.