أجمل 5 أماكن للغطس في جنوب سيناء.. شعاب مرجانية وأسماك نادرة

تحتضن جنوب سيناء عدة مدن سياحية تشتهر بشواطئها البكر وطبيعتها الخلابة التي يقصدها مختلف الجنسيات من محبي التميز والمغامرة ومشاهدة الأسماك الملونة والشعاب المرجانية أثناء رحلات الغطس التي تأتي على قائمة أولويات السياح أثناء زيارتهم المحافظة.

وتضم جنوب سيناء عدة أماكن للغطس، يمكن خلالها مشاهدة الشعب المرجانية بأشكالها المختلفة مثل محمية رأس محمد ومحمية البلوهول ومحمية نبق ومحمية أبو جالوم وخليج الفيورد بمدينة طابا.

محمية رأس محمد

تعد بقعة غنية بالشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة والجزر المنفردة بسحرها، بالإضافة للبحيرة المسحورة وأشجار المانجروف وهي تعد محمية طبيعية وقبلة عالمية للغوص.

محمية أبو جالوم

وتقع في وادي الرساسة بمدينة دهب، وتعد محمية طبيعية تطل على خليج العقبة وتتميز بتعدد الأنشطة بها من غطس وسباحة ومشاهدة لأنواع نادرة من الشعاب المرجانية ولكنها تحوي أعداد كبيرة من الكهوف التي يهواها محبي المغامرة تحت المياه.

البلو هول

وهي من أشهر الوجهات السياحية بمدينة دهب والتي لا يمكنك زيارة المدينة بدون أن تطلع على أسطورة البلو هول «الثقب الأزرق»، التي يتجاهلها هواة الغطس ويتسابقون لاكتشاف غموض أعماقها، حيث يعبر الغطاسون من نفق بعمق 60 مترا ليخرجوا في اتجاه البحر المفتوح.

محمية نبق

تضم السفينة الغارقة، وتعد من أشهر المعالم التي تجذب المغامرين لاستكشاف أسرارها، حيث يغوصون حولها ويحاولون دخول عالمها لمعرفة المزيد عنها، كما أنها تحوي أشجار المانجروف التي تعد نادرة ولا تتواجد إلا في 3 دول على مستوى العالم.

خليج الفيورد بمدينة طابا

يعد خليج الفيورد بقعة غطس هادئة تحتوي على الشعاب المرجانية، ومياهه تمتزج بين اللونين الأخضر والأزرق، ويشتهر بالأسماك الفضية والزجاجية وتعد من أفضل أماكن الغوص بمدينة طابا.