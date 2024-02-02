شروط دخول دار المسنين وأبرز الإجراءات.. اتبع هذه النصائح قبل الاختيار

تعد دور المسنين من المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الرعاية والدعم للمسنين الذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم أو الذين ليس لديهم أسرة أو لديهم أسرة لا تستطيع رعايتهم، ما يجعل أبناءهم في أوقات كثيرة يلجأون لإيوائهم في أماكن تهتم بهم بدلا من الجلوس وحدهم في فترات طويلة، وتختلف شروط دخول دور المسنين من دولة إلى أخرى، ومن دار إلى آخر وفق كل حالة ومكان.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز شروط دخول دار المسنين العامة والإجراءات التي يجب اتباعها للدخول، ونصائح لاختيار دار مناسبة للآباء أو للمريض الذي يحتاج لرعاية دائمة.

شروط دخول دار المسنين

ومن أبرز شروط دخول دار المسنين ما يلي:

1- أن يكون المسن قد بلغ سن الستين فأكثر.

2- أن يكون المسن في حالة صحية جيدة أو أن يكون قادرًا على تحمل متطلبات الحياة في دار المسنين.

3- أن يكون المسن قادرًا على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين.

شروط إضافية لدخول دار المسنين

وتشمل بعض الشروط الإضافية ما يلي:

أن يكون المسن حاصلًا على تأشيرة دخول إلى الدولة التي تقع فيها دار المسنين.

أن يكون المسن قادرًا على دفع رسوم الإقامة في دار المسنين.

إجراءات دخول دار المسنين

تختلف إجراءات دخول دور المسنين من دار إلى آخر، ولكن بشكل عام، تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

تقديم طلب الالتحاق بالدار إلى إدارة الدار.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وشهادة الوفاة (إذا كان المسن أرملًا أو مطلقًا) وشهادة خلو الأمراض.

إجراء مقابلة مع المسن لتقييم حالته الصحية والنفسية والاجتماعية.

الخدمات المقدمة في دور المسنين

تقدم دور المسنين مجموعة من الخدمات للمسنين، تشمل ما يلي:

الرعاية الصحية.. تقدم دور المسنين الرعاية الطبية اللازمة للمسنين، بما في ذلك العلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي.

الرعاية الاجتماعية.. تقدم دور المسنين الرعاية الاجتماعية للمسنين، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية.

الرعاية الشخصية.. حيث تقدم دور المسنين الرعاية الشخصية للمسنين، بما في ذلك مساعدتهم في النظافة الشخصية وتناول الطعام وتناول الأدوية.

دار مسنين لغير القادرين

تلعب دور المسنين دورًا مهمًا في رعاية المسنين، حيث توفر هذه الدور الرعاية والدعم للمسنين الذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم أو الذين ليس لديهم أسرة أو أسرة لا تستطيع رعايتهم.

وتشمل فوائد دور المسنين ما يلي:

توفير الرعاية الصحية اللازمة للمسنين.

توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين.

توفير الرعاية الشخصية للمسنين.

حماية المسنين من الاستغلال والإساءة.

أنواع دور المسنين

تصنف دور المسنين إلى عدة أنواع، منها:

دور المسنين الحكومية: وهي دور مسنين تديرها الحكومة، وتقدم الرعاية للمسنين بأسعار رمزية أو مجانية

دور المسنين الخاصة: وهي دور مسنين تديرها شركات أو مؤسسات خاصة، وتقدم الرعاية للمسنين بأسعار تختلف حسب مستوى الخدمات المقدمة.

دور المسنين الدينية: وهي دور مسنين تديرها مؤسسات دينية، وتقدم الرعاية للمسنين وفقًا للعقيدة الدينية التي تتبعها المؤسسة.

نصائح لاختيار دار مسنين

عند اختيار دار مسنين، يجب مراعاة العوامل التالية:

1- التأكد من أن دار المسنين مرخصة من الجهات المختصة أو تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

2- معرفة نوع الرعاية التي تقدمها دار المسنين.

3- التعرف على تكلفة الإقامة في دار المسنين.

4- زيارة دار المسنين قبل اتخاذ القرار النهائي.