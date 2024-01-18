أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة القليوبية تعلن تباعا بالمدارس فور الانتهاء منها، حيث تقوم كل مدرسة بإعلان النتيجة عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح، وإعداد نتيجة الصف السادس الابتدائي، حيث انتهت الامتحانات للفصل الدراسي الأول منتصف الأسبوع الجاري

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة القليوبية

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في القليوبية يتم الإعلان عنها وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس، ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية، عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة لأقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة، تابعة حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم على أن يتم مراجعة الدرجات، وإخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص، وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقه له

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة القليوبية بالألوان

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة القليوبية الصف السادس الابتدائي، تعلن بالألوان وفق النظام الجديد، وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات في هذه المرحلة مشيرة أن الألوان بديل للدرجات وهي كالتالي :

- الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف

- الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم

- الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف»

- الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية بالقليوبية أدوا الامتحانات للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، في الفترة من 10 يناير الجاري وحتى 16 من نفس الشهر، فيما أعلنت عددا من المدارس نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 فيما تعلن باقي النتائج تباعا، حيث وجهت مديرية التعليم بإعلان النتيجة دون التقييد بدفع المصروفات