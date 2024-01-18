المحامية مها أبو بكر عن تطبيق استئناف الجنايات: مصر تعيش عصر تحقيق العدالة

قالت المحامية مها أبو بكر، إن العاملين بالحقل القانوني يهنئون أنفسهم بهذا التعديل الذي تضمن تطبيق استئناف الجنايات بعد تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن هذا التعديل هو تحقيق لمبدأ العدالة وكفالة حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

أهمية التعديل الجديد

وأضافت «بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أن هذه التعديلات تعود على المواطن وعلى المجتمع ككل، لافتة إلى أن المجتمع الذي يقوده العدل هو مجتمع يقوده الأمان، إذ أن التقاضي هو صمام الأمان بأي مجتمع، سواء أفراد ومجتمع ودولة.

مها أبو بكر: سعادة شخصية بالتعديل الجديد

ولفتت المحامية مها أبو بكر، إلى أنها كانت من المشاركين بوضع دستور 2014، لذلك اكتملت سعادتها بأن بعض القوانين المكملة للدستور بدأت بالظهور إلى النور.

وأشارت إلى أن مصر على الطريق لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور، موضحة أن القيادة السياسية حريصة على إقامة العدالة وتوفير إمكانيات للدولة، وهو ما ظهر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتولي المرأة المناصب القيادية المتعلقة بالقضاء، بعد أن منعت منها فترة طويلة.

وأكملت، أن مصر تعيش عصر تحقيق العدالة والمساواة، لافتة إلى أنه ما زال أمامنا الكثير للوصول إلى كافة الطموحات بهذا الملف.