الطريقة الصحيحة للتحري عن دخل الزوج لتحديد قيمة النفقة للمطلقة

تدور الكثير من الخلافات بين الزوجين بعد الطلاق، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور المادية، والتي من أبرزها نفقة الزوجة وكيفية تحديدها، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية استعلام الزوجة عن دخل زوجها، حتى تستطيع الحصول على نفقتها.

قال كريم العطار المحام، إن بعض السيدات يقيمن دعاوى نفقة بشخصهم، ويكون قرار الجلسة التأجيل، لإعادة الإعلان والصلح والتحري، ويقصد بـ«التحري» هو معرفة دخل الزوج.

موظفو القطاع العام والخاص

وأضاف العطار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحري يختلف بحسب المركز الوظيفي للزوج، فمثلاً إذا كان الزوج موظفاً في القطاع العام أو الخاص، تأخذ الزوجة صورة رسمية من محضر الجلسة، وطلب التحري، وتذهب به إلى المكان الذي يعمل فيه الزوج، وبالتبعية سترد جهة العمل على هذا التحري بتفاصيل دخل الزوج.

عمل الزوج بشكل حر

واستكمل المحامي، أنه في الحالة الثانية، وهي عمل الزوج بشكل حر، ولا يكون مسجلا في القطاع العام أو الخاص، ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة جواب التحري، وتتوجه به لدائرة القسم التي يسكن فيها الزوج، ويقوم شيخ الحارة بعمل التحري.