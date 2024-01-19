تاريخ الاحتفال بعيد الغطاس.. أقباط مصر أناروا «البلابيصا» على شاطئ النيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ عيد الغطاس 2024، غدا السبت، في ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن، التي توافق 20 يناير من كل عام، وذلك بعد إقامة قداس عيد الغطاس مساء اليوم الجمعة، في الكنائس احتفالت بأحد أقدم الأعياد المسيحية.

تاريخ الاحتفال بـ عيد الغطاس

وحول تاريخ الاحتفال بـ عيد الغطاس، قال ماركو الأمين الباحث في الشأن القبطي، عيد «الثيؤفانيا» أو عيد الظهور الإلهي، أقدم الأعياد المسيحية مع عيد الفصح «القيامة»، إذ جرت الإشارة إلى الاحتفال به في القرن الثاني الميلادي، موضحا أنه حتى القرن الرابع والخامس الميلادي، كان عيد «الثيؤفانيا» هو تذكار عيدي الميلاد ومعمودية السيد المسيح، لكن بعد ذلك انفصل عيد الميلاد عن الاحتفال بعيد الغطاس.

أضاف «الأمين» لـ«الوطن»، أن عيد «الثيؤفانيا» هو الاحتفال بذكرى معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، لذلك جعلت الكنيسة اسمه عيد الغطاس، إذ تعمد فيه المسيح بالغطس في نهر الأردن، وسن شريعة المعمودية بالتغطيس لكل من يدخل المسيحية، وهي ممارسة تطهيرية.

مظاهر احتفال المصريين بـ عيد الغطاس

أوضح الباحث في الشأن القبطي، أن الأقباط كانوا يحتفلون في يوم عيد الغطاس على شاطئ النيل، والغطس في النيل، ومن أبرز مظاهر الاحتفال «فانوس الغطاس» أو ما يعرف بـ«البلابيصا»، وهو عبارة عن برتقالة مفرغة تستعمل كقنديل إنارة بوضع شمعة داخلها، وارتبط عيد الغطاس ببعض المأكولات الموسمية مثل قصب السكر واليوسفي والبرتقال والقلقاس.