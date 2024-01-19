وظائف وزارة العمل 2024 في القليوبية.. 200 فرصة برواتب تصل 7 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 200 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي تعلنها الوزارة تباعا، وتضمن وظائف مدير العمل 2024 بالقليوبية 200 فرصة عمل بإحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة وتجارة الحلوى بشبرا الخيمة، بمرتبات مجزية حسب المهن، تصل إلى 7 آلاف جنيه، حيث يبدأ التقديم بمكاتب العمل والمديرية من الآن وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

تخصصات وظائف مديرية العمل بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أن الوظائف المتاحة من مديرية العمل 2024 بالقليوبية في إحدى شركات صناعة وتجارة الحلويات في منطقة 3 شارع أبو محرم محطة بنزايون بالشارع الجديد في شبرا الخيمة، وتحمل الرقم التأميني 221989، مشيرا إلى أن الأعداد المطلوبة للعمل بالشركة تصل 200 فرصة كالتالي:

- 10 كاشير

- 50 بائع حلوى

- 30 مقدم طلبات

- 30 فرد أمن

- 30 مساعد شيف

- 10 مندوب توصيل

- 30 عامل خدمات

- 10 شيف فطائر شرقي

شروط ومرتبات وظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أن شروط ومرتبات وظائف مديرية العمل 2024 بالقليوبية كالتالي:

- المؤهل: عالٍ ومتوسط ويقرأ ويكتب حسب المهنة المطلوبة

- السن: من 18 إلى 21 سنة

- الراتب: من 3500 إلى 7000 جنيه حسب المهنة

وأوضح المحافظ أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية للعمل بمجمع المصالح الحكومية في بنها بكورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة، في مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع، عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وأضاف أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل 2024 بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

كما يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة لمتابعة الوظائف عبر الرابط التالي هـنـا.