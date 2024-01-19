ما هي مسبعات يوم الجمعة التي داوم النبي عليها؟.. بركة ونور وغفران

قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن يوم الجمعة من الأيام المباركة التي كان يحرص النبي الكريم على استغلالها بالتضرع إلى الله عزوجل وقراءة القرآن الكريم، خاصة سورة الكهف، وترديد الأذكار في الصباح والمساء.

ما هي مسبعات يوم الجمعة؟

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإمام البيهقي أخرج في «شعب الإيمان» بأنه يُستحب بعد صلاة الجمعة مباشرة قراءة 4 سور من القرآن الكريم 7 مرات، هي «الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين»، مستشهدا بما روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: (مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى).

الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأكد «مهنا» أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، من الأمور المهمة للغاية، التي تضئ للمسلم طريقه، وتجعل الملائكة تستغفر له، خاصة بصيغة الصلاة الإبراهيمية التي نذكرها في صلاتنا ونصها: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأوضح أنه من الصيغ التي يمكن للمسلم أن يرددها يوم الجمعة، التالي: «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. صَلاَةً دَائِمَةً بَاقِيَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى نَجِدَهَا وِقَايَةً لَنَا مِنْ نَارِ الْجَحِيمِ. وَمُوَصِّلَةً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى دَارِ النَّعِيمِ وَرُؤْيَةِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا عَظِيمُ».

الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين

ومن الصيغ التي يمكن ترديدها يوم الجمعة، ما جاء عن في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين، كالتالي: «اللَّهُمَّ صَلِّ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ الْوُجُودِ، عَلَى سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ، أَفْضَلِ مَنْ صَلَّى وَتَلَا، وَعَبَدَ رَبَّهُ فِي الْخَلْوَةِ وَالْمَلَا، صَفْوَةِ أَهْلِ الاِصْطِفَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَسَلِّمْ أَبَدًا كَذَلِكَ، مِنْ كُلَّ وَارِثٍ وَمَوْروثٍ وَسَالِكٍ، وَمِنْ جَمِيعِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِين، آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَصْتَهُ فِي الْآزَالِ، بِمَرَاتِبِ الْتَّكْمِيلِ بعد الْكَمَالِ، حَائِزِ الْفَضِيلَةِ، وَصَاحِبِ الْوَسِيلَةِ، فَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَسْرَارِ، وَخَاتِمِ دَوْرَاتِ الْأَنْوَارِ، رَوْنَقِ كُلِّ إِشَارَةٍ لَطِيفَةٍ، تُشِيرُ إِلَى كَمَالِ الْمَعَانِي الْمنِيفَةِ، بِالْإِشَارَاتِ الْعِرْفَانِيَّةِ، فِي الْحَضَرَاتِ الْرَّبَّانِيَّةِ، ذِي الْجَنَابِ الرَّفِيعِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الشَّفِيعِ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ أُنْسِ جَمَالِهِ، فِي مَقَامَاتِ كَمَالِهِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْآلِ وَالْأَصْحَابِ، سَلَامَ الْمُحِبِّ عَلَى الْأَحْبَابِ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».