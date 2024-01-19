موعد صرف مرتبات يناير 2024 قبل إجازة عيد الشرطة

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2024 إلى 21 يناير الجاري الموافق يوم الأحد المقبل بدلًا من 24 يناير 2024 قبل إجازة عيد الشرطة المحدد لها 25 يناير.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

تنشر «الوطن» أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024، قبل إجازة عيد الشرطة وهي كالتالي.

- يوم الأحد الموافق 21-1-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

- الاثنين الموافق 22 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.

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وكشف الدكتور محمد معيط الأسبوع الماضي عن تلقيه تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وإلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.