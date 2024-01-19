عطل ماسورة صرف صحي بحدائق القبة وجار إصلاحها (صور)

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة، بلاغًا، بشأن عطل ماسورة صرف صحي بشارع المدارس وجارٍ العمل على إصلاحها.

وجّه محمد عبد الوهاب رئيس الحي بسرعة التوجه للعنوان المذكور واتخاذ اللازم بمعرفة المرفق المختص وتواجد مختصين مرفق شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة لإصلاح العطل وإعادة الشيء إلى أصله.

التعامل مع الشكاوى

وأكد رئيس حي حدائق القبة، أنه في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، بالتفاعل الفوري مع أي بلاغات تصل إلى الحي من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

جولات ميدانية

من ناحية أخرى، قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشوارع، كما تابع أعمال النظافة بالمحاور الرئيسية بنطاق حي حدائق القبة ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة في ضوء توجيهات محافظ القاهرة.