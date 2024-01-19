7 جهات حكومية تعلن عن فرص لتوظيف الشباب.. منها النقل والبريد

7 جهات حكومية لديها فرص لتوظيف الشباب في تخصصات مختلفة، أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحاً أن التقديم لهذه الوظائف يتم إلكترونياً من خلال بوابة الوظائف الحكومية، والتي تشتمل على جميع الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بما فيها آلية التقديم نفسها.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق، والتي بدأ التقديم بها منذ يوم 17 من شهر يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل، على فرص بالتعيين وليس التعاقد، الأمر الذي يوفر مميزات عديدة لمن يجتاوز الاختبارات المطلوبة.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

تنوعت وظائف الهيئة القومية للأنفاق وهي كالآتي:

- مهندس إشارات

- مهندس اتصالات

- مهندس تصميم مدني

- مهندس أبحاث تربة

- مهندس ميكاترونيك

- وظيفة مهندس مراقبة جودة

- مهندس مبان

- مهندس ميكانيكا

- أخصائي شئون مالية

- مهندس تنفيذ

- مهندس تصميم معماري

- مهندس بحوث

- مهندس مساحة

- مهندس حصر ومستخلصات

- مهندس عطاءات وعقود

- مهندس طرق

- مهندس كهرباء حاسبات

- مهندس كهرباء

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

ثاني الجهات الحكومية التي أعلنت عن وظائف، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والتي بدأ التقديم فيها أيضاً في 17 من يناير الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 15 من الشهر المقبل، وتنوعت الوظائف كالآتي:

- مهندس شبكات

- مهندس عمارة

- مهندس مدني

- مهندس مساحة

ثالث الجهات الحكومية، جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والذي اقتصر التوظيف به على وظيفة محام ثالث بالتعيين.

رابع الجهات الحكومية، مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين 81 موظفا، وتنوعت الوظائف بها ما بين طبيب شرعي ومعاون طبيب ومعاون كيميائي.

خامس الجهات، مصلحة الخبراء بوزارة العدل، والتي ينتهي التقديم لها أيضاً يوم 31 من شهر يناير الجاري، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وتنوعت الوظائف بها ما بين معاون خبير زراعي ومعاون خبير هندسي.

سادس الجهات هي الهيئة القومية للبريد، والتي تحتاج لـ 19 موظفا في قطاعات الهندسة، و861 أخصائي بريد و20 موظفا في وظيفة محام، وينتهي تقديمها أيضاً 31 من شهر يناير.

الجهة الأخيرة والسابعة، هي وزارة التربية والتعليم، وجاءت تفاصيل الوظائف في الصورة التالية: