عاجل.. 500 جنيه زيادة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من يناير

أعلن اتحاد عمال مصر، بدء صرف زيادة الـ500 جنيه في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص الذين يقدر عددهم بنحو 35 مليون موظف وعامل، في 3 ملايين و738 ألف منشأة، اعتبارا من مرتب يناير الجاري، وذلك مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في شهر أكتوبر في العام الماضي.

موعد زيادة المرتبات للقطاع الخاص

وقال «البدوي» لـ«الوطن»، إن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، تأتي دون استثناءات، مشيرا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه اعتبارا من مرتبات شهر يناير الحالي، بزيادة قدرها 500 جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أوضح أن الحد الأدنى للأجور زاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، إذ كان يحصل الموظف على راتب 2400 جنيه في عام 2022، وفي يناير 2024 وصل الراتب إلى 3500 جنيه بحد ادنى.

زيادة مرتبات شهر يناير 500 جنيه

ويأتي ذلك وسط توقعات عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، خاصة في لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، بتمرير حزمة زيادات المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي قبل رمضان المقبل، وعدم انتظار تطبيقها في موازنة العام المالي الجديد 2024 / 2025، التي سيجري العمل بها في أول يوليو المقبل، بينما تزيد مرتبات موظفي القطاع الخاص مع راتب الشهر الجاري دون انتظار لتطبيق الموازنة.