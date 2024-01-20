استشهاد 10 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

استشهد 10 فلسطينيين اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، فيما استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها، إن بنيامين نتنياهو لا يعارض إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثة الهاتفية بينهما، أمس الجمعة.

وشدد مكتب نتنياهو، على أن إسرائيل ملزمة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة أمنيًا، بعد القضاء على الفصائل الفلسطينية، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا يدعى جودت دراغمة، من مدينة طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، فيما أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا، يدعى سمير الحلواني على هدم منزله قيد الإنشاء «105 مترا مربعا»، في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، اختطف مستوطنون، فلسطينيا يدعى رضوان عواودة، شرق رام الله ثم سلموه بعدها لجيش الاحتلال.

نحو 3 آلاف امرأة في قطاع غزة فقدن أزواجهن

وفي وقت سابق، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، وفق لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، إن هناك أمين تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، فيما أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أن نحو 3 آلاف امرأة فقدن أزواجهن، أو أصبحن معيلات لأسرهن.

وفي بيان، صادر عن «نادي الأسير» الفلسطيني، أوضح النادي، أن «سجن مجدو»، شكل أحد أبرز السّجون التي شهد فيها المعتقلون عمليات تعذيب وتنكيل، كانت الأشد، إلى جانب ما جرى في «سجن النقب»، بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.