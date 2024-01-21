موعد رمضان 2024 وفقا للحسابات الفلكية.. وأفضل الأدعية

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم شهر رمضان الكريم كل عام، وهو الشهر التاسع من التقويم الهجري، ويتميز بالعديد من العبادات والطقوس الدينية مثل الصيام والصلاة والزكاة، ويبحث كثيرون عن موعد رمضان 2024، ووفقا للحسابات الفلكية، فإنّ أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون الاثنين 11 مارس 2024، وسيكون الشهر كاملا، أي 30 يوما.

موعد رمضان 2024 من دار الإفتاء المصرية

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445 هـ، وسيكون الإعلان الرسمي عن موعد رمضان 2024 بعد ثبوت رؤية الهلال، ويأتي شهر رمضان هذا العام في فصل الربيع، حيث يكون الطقس معتدلا في معظم أنحاء العالم، ما يسهل على المسلمين الصيام.

عادات وأعمال في شهر رمضان 2024

وخلال شهر رمضان، يحرص المسلمون على استغلال الفرصة للتقرب إلى الله تعالى، من خلال العبادات والطاعات، وزيادة الأعمال الصالحة، كما يحرصون على صلة الرحم ومساعدة الفقراء والمساكين.

نصائح للاستعداد لشهر رمضان

ويستعد المسلمون لشهر رمضان 2024 من خلال التخطيط لوجبات الإفطار والسحور، بحيث تكون صحية ومتوازنة، وتساعد على الشعور بالشبع طوال فترة الصيام، مع الابتعاد عن العادات السيئة، مثل التدخين قبل بدء شهر رمضان، وتنظيم الوقت ليكون هناك وقت كافٍ لأداء العبادات والطاعات، ولقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

عبادات يحرص عليها المسلمون في رمضان

ومن أهم العبادات التي يحرص المسلمون على أدائها مع إعلان موعد رمضان 2024 الدعاء، حيث يكثرون من الدعاء في كل الأوقات، وخاصة في الأوقات المفضلة للدعاء، مثل وقت السحر، ووقت الإفطار، ووقت قيام الليل.

الأدعية المستحبة في شهر رمضان

هناك العديد من الأدعية المستحبة في شهر رمضان 2024، منها دعاء استقبال الشهر الكريم: «اللهم أهل علينا شهر رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأعنا على صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا، وسلمنا فيه، وتسلمه منا مقبولًا، يا أرحم الراحمين».

دعاء الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك الحمد والشكر.

دعاء السحور: اللهم إن~ي أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وأن تعينني على الصيام والقيام، وتجنبني فيه من لغو القول والفعل، اللهم سلمني فيه من العلل والأسقام، وأعف عني فيه من الذنوب والخطايا، اللهم ارزقني فيه ذكرك شكرك وحسن عبادتك.

دعاء قيام الليل: اللهم إنّي أسألك إيمانًا لا يرتد، ويقينًا لا يشرك به شيء، ونعيمًا لا يُفنى، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، اللهم إنّي أسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن ترزقني حبك وحب من يحبك، وأن تجعل القرآن ربيع قلبي، وشفاء صدري، ونورًا لحياتي.