إعلان القائمة القصيرة للفرق المشاركة في «هاكاثون التقنيات الناشئة» بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها القائمة القصيرة للفرق المشاركة في فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم في التعليم والتوظيف التي تنطلق 11 فبراير المقبل، حيث ضمت القائمة جامعات بنها والزقازيق وطنطا وعين شمس والأقصر ومصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا ومطروح وأسيوط والمنصورة الجديدة والمصرية الصينية ووجهت الجامعة رسالة للجامعات في القائمة قالت فيها: «احزم حقائبك!»

أوضحت جامعة بنها في بيان لها أنه للمزيد من المعلومات حول الهاكاثون وجدول المراحل الخاصة به والموضوعات علي الرابط التالي من هنا

الخريطة الزمنية الخاصة بالهاكاثون

أشار بيان الجامعة أن الشريك الرئيسي للهاكاثون هذا العام هو الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المتبقي من الخريطة الزمنية الخاصة بهاكاثون التقنيات الذي ينطلق من 11 إلى 13 فبراير المقبل، حيث تنطلق ورش عمل أونلاين اعتبارا من 22 إلى 31 يناير الجاري، يليها ورشة عمل بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة 4 فبراير المقبل، على أن يبدأ تسكين الفرق المٌتأهلة للمرحلة النهائية بجامعة بنها في 10 فبراير المقبل ينطلق بعدها جدول الفاعليات الرسمية كالتالي :

- اليوم الأول 11 فبراير في مقر جامعة بنها.

- اليوم الثاني بالأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا 12 فبراير 2024.

- اليوم الأخير 13 فبراير 2024 بجامعة بنها.

هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، هو النسخة الثالثة للهلكاثون الذي أطلقته الجامعة على مدار دورتين سابقتين تحت شعار «الوطن محتاج لجميع الهمم»

أضاف رئيس جامعة بنها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهاكاثون يأتي من مٌنطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، وكذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتحفيز الشباب من المبرمجين، وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

جوائز هاكاثون جامعة بنها

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب لـ«الوطن» إلى أن جوائز الهاكاثون الإجمالية تبلغ 90 ألف جنيه مصري، مقدمة من جامعة بنها؛ في 6 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 7000 جنيه، والمركز الثاني 5000 جنيه، والمركز الثالث 3000 جنيه، بجانب جوائز أخرى قيمة مقدمة من الشركات الراعية وسيتم الإعلان عنها، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم لوضع حلول مبتكرة في مجالات مختلفة الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والترفيه والإتاحة

أضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن النسخة الجديدة هي الثالثة في إطار دعم المٌبتكرين من جميع الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بالمسابقة، وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة، حيث بدأ الأول مارس 2022 بمشاركة 40 فريق من 25 جامعة، والثاني في فبراير 2023 بعنوان «الحكومة الذكية» بمشاركة 35 فريقا من 25 جامعة.