3 بنوك تحذّر عملائها من مشاركة بياناتهم مع آخرين

قدّم بنك الإمارات دبي الوطني، 3 تحذيرات لعملائه لحماية بياناتهم من السطو عليها، حيث طالبهم بعدم الاستجابة لأي روابط مجهولة أو رسائل نصية أو مكالمات تليفونية تصل إليهم من أرقام مجهولة، وتطلب منهم مشاركة كلمة السر أو رمز التحقق أو معلومات وبيانات شخصية أو بنكية، وذلك من أجل الحفاظ على الحسابات الخاصة به.

وسبق وحذّر البنك الأهلي المصري عملائه، عند الشراء أونلاين باتخاذ الحذر من بعض التصرفات مثل الابتعاد عن كتابة رقم البطاقة المصرفية أو معلومات عنها من خلال شبكة إنترنت أو واي فاي عامة، والتأكد من عنوان الموقع الذي يتم الشراء منه وأنّه موثوق فيه وذلك على أن يكون يبدأ بـHttps وليس Http فقط.

بنك مصر يحذر العملاء

كما حذّر بنك مصر عملائه أيضًا من عمليات سرقة البيانات المصرفية، عن طريق عدم مشاركة أي معلومات بنكية مع أي شخص آخر وخاصة رمز التحقق CVV الذي يكون موجود خلف البطاقة وعبارة عن 3 أرقام، إضافة إلى عدم استخدام شبكة الإنترنت «واي فاي» العامة خلال إجراء عمليات بنكية.