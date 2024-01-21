«مكافحة الإدمان» يطلق برنامجا تدريبيا للمتطوعين في المناطق «بديلة العشوائيات»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، معسكرا لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، في إطار تنفيذ برامج توعوية ضمن تكليفات رئيس الجمهورية للوزارة والصندوق بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات».

صندوق مكافحة الإدمان

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وشارك في البرنامج التدريبي 70 قيادة من الروابط الشبابية التطوعية لصندوق مكافحة الإدمان من أبناء المناطق المطورة «روضة السيدة، المحروسة، حدائق أكتوبر، أهالينا، الخيالة».

وتضمن البرنامج ورش تدريبية عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، ومهارة ضغط الأقران، إضافة إلى أضرار تعاطي المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطي المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، وتدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وصرحت نيفين القباج، بأنّه يتم بناء القدرات وإعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» للمشاركة في تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» والذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة.

دور الشباب في منظومة العمل التطوعي

وألقى الدكتور عمرو عثمان محاضرة، استعرض خلالها كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق لمواجهة تعاطي المواد المخدرة، مؤكدا حرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، ومن ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ وعددهم 33 ألف متطوع على مستوى المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان، والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق والمشاركة بالفعاليات العالمية.