رئيس صندوق مكافحة الإدمان: ننظم ورشة عمل للأئمة.. تأثيرهم الدعوي قوي ومباشر

كشف مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تفاصيل تنظيم ورشة عمل لأئمة المساجد، موضحًا أن الصندوق يعمل في أكثر من محور مثل المحور الوقائي.

ورش عمل بالمحافظات

وقال «وهبة»، في مداخلة هاتفية مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الأوقاف، فقد أطلقنا ورش عمل على مدار الأسابيع الماضية في العديد من المحافظات بهدف الالتقاء بأئمة المساجد لأن لهم تأثير قوي ومباشر في المجال التوعوي والدعوة والاتصال المباشر مع المواطنين».

أضرار تعاطي المواد المخدرة

وأضاف: «هدف هذه الورشة التعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة وآثارها على الأبعاد الاجتماعية والصحية، وبالتالي، كان هناك تعاون كبير مع وزارة الأوقاف التي خصصت خطبة الجمعة أمس الأول عن أضرار تعاطي المواد المخدرة تحت عنوان مجتمع بلا إدمان، كما أن الورشة جاءت بتكليف من القيادة السياسية».