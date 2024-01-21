«تعليم القاهرة» تحدد ضوابط وآليات التصحيح لمادة الجبر والإحصاء

عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، ورشة تقدير الدرجات لإمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية.

وعقدت ورشة عمل لتأكيد ضوابط وآليات التصحيح لمادة الرياضيات «الجبر والإحصاء» للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024، إذ اجتمع إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بالمديرية اليوم بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المديرية مع موجهي عموم الرياضيات بالإدارات التعليمية، وفريق عمل توجيه الرياضيات بالمديرية، والدكتور أحمد يوسف موجه مركزي بالمديرية، وصفاء صلاح الدين موجه أول مركزى بالمديرية.

وجاءت ورقة الامتحان واضحة ومنسقة والطباعة جيدة وكانت صياغة الأسئلة سليمة لغويا، إذ شملت جميع أجزاء المنهج، وتنوعت الأسئلة بين موضوعي ومقالي، وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت والمراجعة.

وأكد ضرورة الالتزام بتعليمات درجات الامتحان فى مادة الرياضيات «الجبر والإحصاء» كالآتي:-

- الإطلاع المستمر على آداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الا فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكيد منه والالتزام به و مناقشة الإجابات الآخرى و اعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة (تستحق أو لا تستحق).

- ضرورة التنبيه على مقدري الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسند إليهم وتم إثباته في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأي سبب من الأسباب، ولا تشطب أي إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة خطأ أو الدرجة المقدرة إذا كان الإجابة صحيحة

- يتم توزيع الدرجات على جزئيات السؤال المقالي ويكتب حاصل جميع الجزئبات على صورة بسط ومقام ثم تفقط الدرجة المعطاه.

- في حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام ويضع للطالب الدرجة الأعلى ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.