تعرف على توزيع درجات الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2024

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توزيع درجات امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2024، والذي عقُد اليوم في المدارس لطلاب محافظة الجيزة، ورقياً في لجان مراعية للإجراءات الوقائية ضد كوورنا.

توزيع درجات امتحان الهندسة

- أسئلة التذكر 10%:

*يذكر قانون البعد بين نقطتين.

*يذكر قانون إيجاد إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة معلومة.

*يعرف ميل المستقيم بظل الزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

*يذكر العلاقة بين ميلي مستقيمين متوازيين أو متعامدين.

*يذكر معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله والجزء المقطوع من محور الصادات.

- أسئلة الفهم 30%

*يحل مسائل باستخدام قانون البعد بين نقطتين.

*يوجد احداثيا منتصف قطعة مستقيمة معلوم طرفيها.

*يوجد ميل مستقيم بمعلومية زاويته مع الاتجاه الموجب لمحور السينات والعكس.

*يوجد معادلة مستقيم بمعلومية ميله والجزء المقطوع من محور الصادات.

*يحدد نوع شكل هندسي باستخدام قانون البعد بين نقطتين.

*يحل مسائل باستخدام قانون إيجاد احداثياً منتصف قطعة مستقيمة.

*يحدد العلاقة بين مستقيمين باستخدام الميل.

*يحدد نوع شكل رباعي باستخدام الميل.

*يحل مسائل باستخدام معادلة المستقيم بمعلومية الميل والجزء المقطوع من محور.

- أسئلة التطبيق 40%

*يوجد إحداثيا نقطة طرفية لقطعة مستقيمة بمعلومية نقطة منتصف القطعة ونقطة الطرف الأخر.

*يوجد مساحة شكل هندسي بمعلومية رؤوسه.

*يحل مشكلات باستخدام الميل.

- أسئلة حل المشكلات 20%

*يحل مشكلات باستخدام قانون البعد بين نقطتين.

*يثبت أن 3 نقط معلومة على استقامة واحدة بأكثر من طريقة.

توضح الصورة الآتية آلية توزيع درجات امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي