قنا تسجل معدل إنجاز 99.97% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

صرّح عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأنّ المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز 99.97% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2023، لتصبح بذلك من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة، في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.

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وأضاف «عبد الباقي» منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت 6197 شكوى خلال عام 2023، منها 4659 شكوى فردية، و1520 شكوى جماعية، جرى الرد عليها جميعًا، وبلغ ‘جمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى، فضلًا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة.

وأوضح أن طبيعة الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى مواطنين، وخدمة مستثمرين، وشركات مرافق، وجهات حكومية، وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني، مشيرًا إلى أنّ الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، تناسب المواطن وتحقق تطلعاته؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وشكواهم.

وأكّد أنّ محافظ قنا، أصدار تعليمات مشددة، بضرورة التزام الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، التي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما كان له آثار إيجابية ملموسة لدى أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنّ زيادة معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضي، يعبر عن مدى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى، كما أنها دليل واضح علي ثقة المواطنين فيها نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين.