منتخب «قصار القامة» أبطال التحدي

ملامح تملؤها المثابرة، تكوين جسمانى ممتلئ بقوة التحدى، واجهوا الصعاب وتجاوزوا ضعف الإمكانات ليصلوا للعالمية، إنهم «عظماء الهامة» من ذوى الهمم فى مصر، الذين شكلوا أول منتخب لكرة القدم من قِصار القامة، فعلى الرغم من اختلافهم عن الشخص الطبيعى فى الطول والحجم، فإنهم تفوقوا على الكثيرين وتجاوزوا سنوات من التنمر المجتمعى ليصل بعضهم إلى القمة، ولا يزال العرض مستمراً.

سنوات عاشها قصار القامة فى مصر تحت طى النسيان من الإهمال، حتى جاءت اللحظة المناسبة خلال السنوات الماضية، بتوجيه القيادة السياسية بالاهتمام بكل قطاعات المجتمع كى يتحول الأمل والحلم إلى حقيقة، وتتحول لحظات الضعف التى مروا بها فى حياتهم إلى لحظات انتصار وسعادة بعد تشكيل أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة فى الشرق الأوسط، وتحقيق عدة بطولات فى تلك اللعبة التى تتشابه قواعدها مع كرة قدم الأسوياء والمينى فوتبول.

«الوطن» تفتح ملف قصار القامة فى مصر، وترصد جهوداً كبيرة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية لدعم تلك الفئة التى عانت التهميش لسنوات طويلة قبل أن يتم تدشين مبادرة خاصة لجمعهم منذ عدة سنوات لتكوين أول منتخب قومى لهم، فى هذا الشأن أكد رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين، أن هناك دعماً كبيراً يلقاه الاتحاد وتسهيلات عديدة وهو ما كان سبباً فى انتظام الدورى العام لقصار القامة فى نسخته الثالثة هذا العام.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أنه يتم تدريب وتأهيل الحكام من خلال دورات ومعسكرات ينظمها الحكم الدولى الكابتن أحمد الشناوى تحت مظلة الاتحاد، وأن منظومة قِصار القامة حالياً تشهد طفرة على كافة المستويات، وهو ما كان سبباً فى حصد مصر أول بطولة خلال أول مشاركة لها فى المغرب ثم الحصول على البطولة العربية.