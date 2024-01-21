«حياة كريمة».. تنفيذ 3705 بيوت وقوافل علاجية لجميع التخصصات بالمجان لخدمة الأهالى

نفّذت الدولة عدداً من مشروعات التطوير، ومشرعات بديلة العشوائيات، ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، التى تشمل مشروعات الصرف الصحى، فى مدن المحافظة، بداية من رأس غارب شمالاً، مروراً بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وصولاً إلى حلايب وشلاتين جنوباً، وحظيت بالكثير من المشروعات الخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والإسكان.

وحسب تقارير محافظة البحر الأحمر، تم تنفيذ 6678 وحدة سكنية ساهمت بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة والمساكن داهمة الخطورة فى المدن وبها كافة الخدمات التى يحتاجها الأهالى من مدارس ومسجد وملعب ومحلات ومخابز.

وشملت المشروعات السكنية 32 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب و513 بيتاً، وفى مدينة الغردقة تم بناء 30 عمارة تشمل 600 وحدة، و250 بيتاً، وفى مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، و174 بيتاً، وفى مدينة القصير عمارتين بهما 40 وحدة، و36 بيتاً، وفى مدينة الشلاتين 1500 بيت، وفى حلايب 500 بيت، ليصبح إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع 2973 وحدة و3705 بيوت.

«سليمان»: إزالة مناطق تحت مخرات السيول والأماكن الجبلية ونقل سكانها إلى أخرى آمنة

وقال كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، إنه فى ظل اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة تتناسب مع كرامة المواطن تم القضاء على العشوائيات والمساكن داهمة الخطورة وإزالة المناطق التى تقع فى مخرات سيول وأسفل أماكن جبلية بمدن المحافظة ونقل سكانها إلى وحدات آمنة ومجتمع مستقر متكامل الخدمات، وتسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة المرافق 3 غرف وصالة كاملة التشطيب وملاعب ومحلات تجارية.

وأوضح أن عملية النقل والتسكين تمت على ثلاث مراحل، بدأت بتسكين المساكن ذات الخطورة الداهمة وهى أشد خطورة، ثم المرحلة الثانية بتسكين مناطق العشوائيات، والمرحلة الثالثة تسكين المناطق ذات الخطورة الأقل، مضيفاً أن أجهزة المحافظة وفرت سيارات لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً إلى مقر إقامتها الجديد فى بديل العشوائيات بحى الروضة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

وقال إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بأن يعيش المواطن المصرى حياة كريمة، وتوفير سكن آمن وكريم، ومكان سليم بيئياً ينعكس على الأبناء فى المستقبل، لافتاً إلى أن سكان المناطق الجديدة عبّروا عن ارتياحهم وشعورهم بالسعادة بتسلم وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساكن الروضة.

وأشار المهندس حسنى منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات الإسكان بالمحافظة للقضاء على العشوائيات والمساكن داهمة الخطورة، ويُعد ذلك أهم المشروعات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات.

فى سياق متصل، نظمت «حياة كريمة» بالمحافظة فعالية خاصة لتوزيع المستلزمات المدرسية على طلاب المدارس، ضمن مبادرة «راجعين نتعلم»، لرسم السعادة والبهجة على وجوه الأطفال إيماناً منها بالدور الذى يقع على عاتقها تجاه المجتمع، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمؤسسة، حيث تأتى المبادرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المختصة، وتم بحث الأسر المستفيدة ودراسة حالتهم لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وتحديد أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

وأضافت أنه تم توفير 500 شنطة مدرسية بالمحافظة وتم توزيعها كالتالى: مدينة رأس غارب 60 شنطة مدرسية، مدينة الغردقة 240 شنطة، وفى مدينة سفاجا 50 شنطة، وفى مدينة القصير 100، وفى مدينة مرسى علم 50 شنطة.

وقامت القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بالكشف على 1310 مواطنين خلال أغسطس الماضى، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجاناً إذا لزم الأمر.

وقام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر أغسطس على مدار 16 يوماً فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1310 حالات وتم عمل تحاليل الدم والطفيليات لـ176 حالة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ222 حالة.