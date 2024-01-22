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قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات في «سكن مصر» غرب قنا

كتب:

أيمن حمزة
10:21 ص | الإثنين 22 يناير 2024
إجراء قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بسكن مصر بغرب قنا

إجراء قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بسكن مصر بغرب قنا

أجرى جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالقاعة الرئيسية بمقر الجهاز، أعمال القرعة العلنية اليدوية التكميلية للمواطنين المتقدمين لحجز 75 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع شرائح المصريين.

تراوحت مساحة الوحدات التي تم إجراء القرعة التكميلية عليها من 106 إلى 118 مترًا مربعًا، وقد حضر مراسم القرعة وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهات المختصة، وتم اتخاذ الخطوات المتبعة لإجراء عملية القرعة العلنية.

وعقب إنهاء إجراءات القرعة، تقدم المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة - المشرف على مدينة غرب قنا، بالتهنئة للمواطنين الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات، متمنياً لهم إقامة موفقة بالتجمع العمراني الجديد غرب قنا.

يذكر أنَّ المهندس أيمن رشاد، كان قد تفقد معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أنه جار تنفيذ 23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 88%، وكذلك 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج 3 غرفة وصالة بنسبة تنفيذ 65%.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.