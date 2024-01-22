تفاصيل اكتشاف حفرية لـ«الموزازور» المنقرض في الداخلة: عمرها 65 مليون سنة

قال الدكتور جبيلي عبدالمقصود مدير مركز الحفريات الفقارية إنَّ مصر زاخرة بالتراث الطبيعي والتراث الثقافي، فكل يوم يتم كشف الستار عن اكتشاف جديد، لافتا إلى أن مركز الحفاريات الفقارية تتوالى به الاستكشافات والرحلات الاستكشافية في واحات الوادي الجديد الداخلة والخارجة.

مدير مركز الحفريات الفقارية يكشف سبب وجود كائنات بحرية بالصحراء الغربي

وأضاف «عبدالمقصود» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ آخر اكتشاف كان عبارة عن زاحفا بحريا كبير تم اكتشافه في منطقة الداخلة يرجع عمره إلى 65 مليون سنة، لافتا إلى أن وجودا زاحفا بحريا بالصحراء يعني أن البحر المتوسط القديم كان مغطى معظم مصر عبر ملايين السنين.

سبب وجود كائنات بحرية بالصحراء الغربية

وأوضح مدير مركز الحفريات الفقارية أنَّ وجود البحر المتوسط القديم بأغلب الناحية الغربية لمصر سببا اكتشاف العديد من الكائنات البحرية العملاقة بهذه المناطق، وانجذاب عدد كبير من الكائنات البحرية وفي مقدمتهم الموزازور نتيجة وجود الغذاء الوفير والمناخ الدافئ في هذا الوقت.