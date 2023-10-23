مركز الحفريات بجامعة المنصورة يحصد خمس جوائز دولية

أعلنت جامعة المنصورة مشاركة فريق «سلام لاب» البحثي، مِن مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في المؤتمر الدولي لجمعية الحفريات الفقارية «SVP»، والذي عُقِدَ في دورته الثَّالثة والثمانين في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2023، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

فوز فريق سلام لاب البحثي بمركز الحفريات بجامعة المنصورة بعدة جوائز

وأشارت جامعة المنصورة في تصريحات لها أن الفريق كان المُمَثِّل الوحيد للعرب والشرق الأوسط في هذا المؤتمر العلمي الكبير، الذي يُعَد أكبر مؤتمر علمي في مجال الحفريات الفقارية، ويحضره سنويًّا آلاف مِن أبرز علماء هذا المجال من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة الفريق البحثي بتقديم سبع ملخصات بحثيَّة، عَرَضَت أحدث الاكتشافات العلميَّة لفريق سلام لاب، منهم ملخصين بحثيين تم عرضهما كجلسات محاضرات «Talk»، وخمس ملخصات بحثيَّة أخرى تم عرضها كجلسات بوستر «Poster».

ونالت نتائج البحث التي توصَّل إليها الفريق البحثي اهتمامًا كبيرًا من قِبَل أبرز علماء مجال الحفريات الفقارية، مع إعجاب مِن الحضور برصانة المحتوى العلمي.

وحَصَد فريق سلام لاب خمس جوائز للتميز العلمي في مجال الحفريات الفقارية، منهم جائزة روبرت لين كارول الدَّولية، التي تُعَد وِسَامًا للتميز العلمي في هذا المجال.