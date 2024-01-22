3 ندوات في قرى الشيخ زويد عن المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية

عقدت وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد، اليوم، 3 ندوات توعوية بقرى الخروبة والشلاق وقبر عمير بمركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ لمناقشة عدد من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية كالإدمان وخطورته على المجتمع وطرق الوقاية منه وزواج القاصرات وغلاء المهور والصحة الإنجابية والتفاهم الأسري، والطلاق وغيرها من المشكلات ذات الصلة.

وقالت أسماء محمد سلامة مديرة وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد، إنّ الهدف من تلك الندوات رفع الوعي لدى المواطن السيناوي بخطورة تلك المشكلات وأثرها على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منها وتأثيرها على المرأة والطفل.

تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية

وأكدت أماني أحمد حسن، مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، أنّ تلك الندوات تأتي ضمن تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، مشيرة إلى أن تلك الندوات تأتي في اطار مبادرة «تحدث معه»، وهي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية التي تهدف إلى عودة الرجل إلى دوره الريادي في المجتمع، كما تهدف الى رفع الوعى لدى المواطنين بخطورة تلك المشكلات على الفرد والمجتمع وعلاقتها بالزيادة السكانية.