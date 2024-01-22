خط «رورو» السريع بين مصر وإيطاليا.. وزراء يكشفون مزاياه الاقتصادية

وجّه السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، الشكر لوزارة النقل وكل العاملين بالوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح مشروع خط «رورو» السريع بين مصر وإيطاليا.

كما وجّه سفير إيطاليا الشكر لوزارتي المالية والتجارة والصناعة، على مساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، الذي يحقق التطلعات المصريّة والإيطالية.

السكك الحديدية

ووجه الشكر لممثلي البرلمان المصري، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإيطالية بالتعاون مع مصر.

وثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية، ورئيس مجلس إدارة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا، عبر الفيديو كونفرانس، في هذا الحدث الهام.

ودعا المصدرين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع وخاصة أن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التى يتم تطويرها بشكل كبير؛ لتصل المنتجات الإيطالية إلى الخليج العربي وأفريقيا عبر مصر.

وفي تقرير صادر عن وزارة النقل وعلى هامش توقيع اتفاقية خاصة بخط رورو بين مصر وإيطاليا، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على أهمية هذا التوقيع الذي يجسد ثمار جهد كبير من وزارة النقل ووزارة المالية، وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية الخط في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.

حركة التجارة بين البلدين

كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن تسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر، مما سيسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة، وآلاف فرص العمل غير المباشرة.

ومن جانبه، أشار زينو داجوستينو، رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية، أنّ يوم التوقيع هو يوم عظيم: «عملنا لسنوات حتى نصل لهذا».

واختتم بالإشارة إلى أنّ «ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوربية، وأننا سعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وايطاليا».