محافظ القليوبية يعفي مسؤولين من مناصبهم بتهمة التقصير

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم إعفاء كلا من رئيس الإدارة الهندسيه بمدينة الخانكة وحي غرب شبرا الخيمة، وكذا مدير التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة من مناصبهم؛ لتقصيرهم في العمل وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق مدنهم.

محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره

وأكد محافظ القليوبية، خلال انعقاد المجلس اليوم، أنّ المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتماما بالغا وسيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعديات خط أحمر

أضاف المحافظ خلال المجلس التنفيذي اليوم أن مواجهة التعديات خط أحمر ويجب إزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها، وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم

وأكد محافظ القليوبية بضرورة متابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.