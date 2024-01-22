محافظ جنوب سيناء: تكلفة إنشاء مستشفى الفيروز بالطور 750 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مستشفى الفيروز الذي يتم إنشائه حاليا بمدينة طور سيناء يتم وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية لخدمة أهالي المدينة والوديان المجاورة له، وسيضم جميع التخصصات الطبية، على أن يكون مستشفى تعليمي لطلاب كلية الطب جامعة الملك سلمان بجميع التخصصات، خاصة أن مدينة طور سيناء في احتياج لمستشفى خدمي إلى حين الإنتهاء من تطوير مستشفى الطور العام.

تفاصيل إنشاء مستشفى الفيروز بطور سيناء

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مستشفى الفيروز أقيم على مساحة 28 ألف متر مربع بتكلفة 750 مليون جنيه، ويتكون من 3 طوابق، الطابق الأرضي يضم قسم الاستقبال والطوارئ وغرف الفحص الطبي، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمطبخ الرئيسي، ويضم الطابق الثاني قسم النساء والتوليد والحضانات التي تتكون من 12 حضانة، 11 أساسية وحضانة عزل و5 معامل، والدور الثالث يضم غرف العمليات وأجنحة الإقامة التي تقسم ما بين الدورين، بالإضافة إلى أن المستشفى مجهز بقاعات للمحاضرات لاستقبال طلاب الجامعة.

تفاصيل المستشفى

وأكد المحافظ أن المستشفى سيحل مشكلة سفر أهالي طور سيناء لوحدات الغسيل الكلوي بمستشفى شرم الشيخ الدولي لوجود 15 ماكينة غسيل كلوي به، بالإضافة إلى أقسام الأشعة والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، ويدعم المجمع الطبي بوحدات سكنية للأطباء ووحدات للتمريض للمغتربين.

مستشفى الفيروز ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

ووجه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وذلك استعدادا لإفتتاح المستشفى في شهر مارس، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، ولإدراجه للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.