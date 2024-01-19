محافظ جنوب سيناء والسفير الياباني يبحثان سبل التعاون لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

بحث اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع السفير اليابان بجمهورية مصر العربية، إقامة محطات للطاقة الشمسية خاصة بالتجمعات البدوية ومحطات لطاقة الرياح، على امتداد مدن خليج السويس، وكذلك حفر عدد من الآبار بالتجمعات البدوية، وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، وكذا توفير الأتوبيسات الصديقة للبيئة، التي تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتزويد مدينة شرم الشيخ بالعديد من معدات النظافة وسيارات تجميع القمامة، ومعدات كبس المخلفات الصلبة، وتفعيل هذا الأمر في عدد من المدن السياحية الأخرى.

استقبال محافظ جنوب سيناء لسفير اليابان

جاء ذلك، أثناء استقبال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه اليوم الجمعة، الدكتور «أوكا هيروشي» سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له «كاتو كين» الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وميادة مجدي راغب، الممثل الأول الإقليمي للهيئة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، والنائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء.

أهم المشروعات التي تدرج في التعاون بين الجانب المصري والياباني

وعرض محافظ جنوب سيناء، أهم المشروعات وبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء والجانب الياباني، وخاصة المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها المدينة الخضراء الذكية الرائدة في مصر، مع إمكانية تنفيذ بعض من هذه المشروعات بعدد من المدن الأخرى بالمحافظة

كما جرى خلال اللقاء طرح إمكانية دراسة إعداد بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية البيئية باليابان وتفعيل التعاون في عدد من المجالات الثقافية، والرياضية والسياحية وأشاد المحافظ بتجربة المدرسة اليابانية بالمحافظة بمدينة طور سيناء، وشرم الشيخ ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للسفير الياباني والوفد المرافق له من وكالة الجايكا لحضور مؤتمر السياحة الصحية في مقتبل شهر مارس القادم.

وقدم السفير الياباني الشكر على حفاوة استقباله من المحافظ، معربًا عن سعادته لوجوده بمدينة صديقة للبيئة نظيفة، وتتمتع بنظام أبهر الجميع.

وأهدى محافظ جنوب سيناء للسفير، درع المحافظة، وشال سيناوي لحرم السفير، وهدايا تذكارية للوفد المرافق لهم.